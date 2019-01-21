Глава областного минспорта Дмитрий Шляхтин может лишиться своего поста
21 января 2019 12:45
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Зампред регионального правительства Александр Фетисов сменит на посту председателя совета директоров ПФК «Крылья Советов» Дмитрия Шляхтина. Об этом заявил в пятницу, 18 января, в ходе пресс-конференции губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Это может стать лишь началом полного дистанцирования незадачливого спортивного менеджера от занимаемых им в регионе постов, и в первую очередь — поста министра спорта.
Когда именно произойдет смена председателя совета директоров клуба, пока неясно. Но поскольку это должность выборная, в ближайшее время должно состояться заседание совета директоров, где официально и произойдет смена его руководства. Врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин прокомментировал происходящее в «Твиттере».
По его словам, вопрос об уходе Шляхтина из клуба уже обсуждался с губернатором Дмитрием Азаровым еще в декабре прошлого года. Однако «впереди была большая работа по комплектованию команды, требующая быстрой работы менеджмента. Сейчас зимняя селекция по большому счету завершена, команда способна решать турнирную задачу, но впереди большая работа по комплектованию команды, требующая быстрой работы менеджмента» — написал Шляхтин в соцсети.
Дмитрий Шляхтин возглавил совет директоров самарского футбольного клуба в июне 2013 года. Все прошедшие годы клуб постоянно лихорадило, и он постоянно метался из Премьер-лиги в первый дивизион и обратно. Последние пять лет также сопровождались частыми скандалами, связанными с задержками зарплат и сменой главных тренеров.
Помимо поста в руководстве «Крыльев» Дмитрий Шляхтин может лишиться и кресла главы министерства спорта Самарской области. За время управления региональным спортом Шляхтиным ведомство погрязло в различных скандалах, связанных с недофинансированием клубов, и даже попадало в орбиту уголовных дел — например, в связи с появлением г-на Шляхтина в теме взятки директору гимназии №1. Не в пользу Шляхтина как эффективного менеджера говорят и скандалы, связанные с долгами по зарплатам в ХК «Лада» и ХК ЦСК ВВС, а также и то, что многие региональные игровые клубы заявляли о своих намерениях сняться с чемпионатов. В числе стоявших на грани закрытия оказывались ФК «Сызрань-2003», ВК «Искра», ВК «Нова», а баскетбольный клуб «Красные Крылья» вовсе прекратил свое существование.
Высказанное публично губернатором сомнение о том, что Шляхтин справляется со своими обязанностями на посту руководителя министерства, а также затянувшийся статус и.о. министра довольно прозрачно свидетельствуют о близости кадровых перемен. В кулуарах даже уже называются кандидаты на этот пост, пишет СО ОНЛАЙН.
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