Гандболистки тольяттинской "Лады" - победительницы первенства мира

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В Польше состоялся юниорский чемпионат мира по гандболу среди девушек до 18 лет.Сборная России, за которую выступали тольяттинки Валерия Кирдяшева, Елена Михайличенко и Елена Смирнова (ГК - "ЛАДА"), завоевала золото. В финале была обыграна сборная Венгрии - 29:27.Михайличенко стала самым ценным игроком чемпионата, сообщает минспорта региона.