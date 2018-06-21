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Футбольный клуб «Сызрань-2003» не будет выступать в предстоящем Чемпионате России

21 июня 2018 11:40
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Футбольный клуб «Сызрань-2003» не будет выступать в предстоящем Чемпионате России
Об этом заявил президент клуба Максим Симонов на сайте клуба.

«Руководство ФК „Сызрань-2003“ приняло непростое решение не подавать заявку на участие в Первенстве России по футболу среди команд клубов ПФЛ зоны „Урал-Приволжье“ в сезоне 2018\19. Прекращение существования команды связано с отсутствием финансирования, а также невозможностью сформировать бюджет, который бы гарантировал и позволил команде выступить в новом сезоне», — заявил Симонов.

За многолетнюю историю футбольный клуб проделал большой трудоемкий путь от любительского футбола до профессионального спорта, пережив как поражения, так и исторические победы. В текущем сезоне 2017\18 «Сызрань-2003» завоевала «бронзу» Чемпионата России по футболу, решив задачу, которую ставили перед командой спонсоры.

Также Максим Симонов отметил, что руководство клуба оставляет за собой возможность решить вопрос по финансированию в сезоне 2019\20, чтобы вернуться в профессиональный футбол, так как сейчас в Сызрани созданы все условия, чтобы выступать на высоком уровне. На данный момент, честь сызранского футбола будет отстаивать молодёжная команда «Сызрань-2003», которая продолжит свое выступление в Первенстве и Кубке МФС «Приволжье» (в третьей лиге), пишет «СО» ОНЛАЙН.
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