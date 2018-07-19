Футболисты "Крыльев Советов" провели заключительную тренировку на австрийском сборе

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18 июля футболисты "Крыльев Советов", которые продолжают подготовку к старту чемпионата России в австрийском Гайнберге, провели заключительную тренировку на сборе.В занятии приняли участие все футболисты, включая Павла Яковлева, который восстанавливался по индивидуальной программе последние дни из-за небольшого повреждения.Сегодня "Крыльям" предстоит провести две контрольные игры с командами, представляющими вторую немецкую Бундеслигу – "Хайденхайм" и "Эрцгебирге". Начало матчей – в 17:00 и 19:00 соответственно. Матчи пройдут один за другим. После второй игры "Крылья" отправятся в Мюнхен, откуда вылетят в Россию.Тем временем, новички нашей команды определились с игровыми номерами. Михаил Опарин выбрал номер 25, Владимир Полуяхтов будет выступать за "Крылья" под номером 2, а Никита Чичерин под номером 44. Два игрока самарцев свои номера поменяли. Евгений Башкиров теперь будет играть под номером 4, а Михаил Тихонов под номером 17, сообщает сайт ФК.