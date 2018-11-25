Я нашел ошибку
Главные новости: 
На 897 км федеральной автотрассы М-5 «Урал», «Гранта» при обгоне столкнулась с большегрузом MAN. В результате ДТП «Ладу» буквально разорвало на части.
Потерявшегося жителя Вольска нашли в реанимации Сызрани
Утром в воскресенье, 25 ноября, три корабля Военно-морских сил Украины без разрешения вошли в территориальные воды России и направились к Керченскому проливу, сообщили в ФСБ.
В ФСБ заявили о трех нарушивших границу кораблях ВМС Украины
Не знаете, что подарить, и совсем сломали голову? Вспомните, что ваша мама в первую очередь — женщина. А что любят женщины?
10 лучших вариантов подарков для мамы
В Кинельском районе сын ударил ножом пенсионера, требуя денег
В Кинельском районе сын ударил ножом пенсионера, требуя денег
Британцам пригрозили тюрьмой за перевод кошек на вегетарианскую диету
Британцам пригрозили тюрьмой за перевод кошек на вегетарианскую диету
В Самаре ночью горела электрощитовая на ул. Ставропольская Пожар тушили 13 человек.
В Самаре ночью горела электрощитовая на ул. Ставропольская
Постановлением Дмитрия Азарова две жительницы м.р. Кинельский удостоены знаками отличия.
Постановлением Дмитрия Азарова две жительницы м.р. Кинельский удостоены знаками отличия
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем матери
Дмитрий Азаров поздравил жителей Самарской области с Днем матери
сегодня  Воскресенье,25 ноября, 15:05
Вход
Регистрация
18+
Об агентстве
О редакции
Реклама на сайте
Погода: Самара  -3 °C, Тольятти  -3 °C
Курсы валют ЦБ РФ на 25/11:
USD 65.67
0.06
EUR 74.94
0.14
Искать
Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

FourFourTwo включил «Спартак» – «Крылья Советов» в список самых ожидаемых матчей выходных

25 ноября 2018 10:26
142
FourFourTwo включил «Спартак» – «Крылья Советов» в список самых ожидаемых матчей выходных
Игра состоится сегодня, 25 ноября.

Британский журнал FourFourTwo включил игру 15-го тура РПЛ «Спартак» – «Крылья Советов» в список самых ожидаемых игр выходных.

«Спартак» сенсационно проиграл четыре последних домашних матча в РПЛ – впервые в истории клуба. Три поражения клуб потерпел под руководством Массимо Карреры, который впоследствии был уволен, хотя многие болельщики до сих пор любят итальянца, который привел клуб к неожиданному чемпионству.

Протесты против владельца клуба Леонида Федуна широко распространены на трибунах, новый тренер Олег Кононов дебютирует в матче против самарских «Крыльев Советов». Поражение может сильно осложнить его жизнь в новом клубе», – говорится в описании матча.

В список издания также попали матчи «Атлетико» – «Барселона», «Вест Хэм» – «Манчестер Сити», «Бавария» – «Фортуна», «Удинезе» – «Рома», ПСВ – «Херенвен», «Амьен» – «Марсель» и «Бока Хуниорс» – «Ривер Плейт».

Матч «Спартак» – «Крылья Советов» пройдет на «Открытие Арене» 25 ноября. Начало – в 14:00 по московскому времени, пишет Спортс.ру.


Фото pixabay.com
Добавить комментарий
Введите своё имя
или войдите через социальные сети
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*

Комментарии



ЧМ-2018
9 ноября 2018  11:00
Россияне оценили работу полиции на ЧМ-2018
Россияне оценили работу полиции на ЧМ-2018
При этом никто из россиян не выбрал варианты "плохо" или "очень плохо". ЧМ-2018
344
27 октября 2018  13:01
Совет ФИФА признал чемпионат мира в России лучшим в истории Об этом говорилось в отчёте, который был принят советом.
Совет ФИФА признал чемпионат мира в России лучшим в истории
Об этом говорилось в отчёте, который был принят советом. ЧМ-2018
586
26 октября 2018  22:43
Чемпионат мира проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.
Совет ФИФА признал чемпионат мира в России лучшим в истории
Чемпионат мира проходил с 14 июня по 15 июля в 11 городах России.  ЧМ-2018
457
Весь список
Сочи-2014
14 июля 2014  20:03
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Итоги соцопроса подтвердили уникальность и популярность Олимпиады в Сочи по всему миру
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7633
7 апреля 2014  16:25
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
Россия благодаря Олимпиаде получила статус лидера мирового спорта на период 2013-2018 годов
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8177
17 марта 2014  09:23
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
В Сочи триумфально завершились Паралимпийские игры
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7920
Весь список
Спорт в регионе
25 ноября 2018  10:26
FourFourTwo включил «Спартак» – «Крылья Советов» в список самых ожидаемых матчей выходных
FourFourTwo включил «Спартак» – «Крылья Советов» в список самых ожидаемых матчей выходных
Игра состоится сегодня, 25 ноября. Спорт в регионе
141
24 ноября 2018  14:48
Пока «Нова» с 2 победами и 3 поражениями занимает в турнирной таблице седьмую строчку.
Сегодня ВК «Нова» проведёт в МТЛ Арене матч чемпионата России Суперлиги против «Зенита» (С.Петербург)
Пока «Нова» с 2 победами и 3 поражениями занимает в турнирной таблице седьмую строчку.  Спорт в регионе
332
23 ноября 2018  21:52
Защитник «Крыльев Советов» Надсон рассказал об изменениях в работе команды после прихода Миодрага Божовича на пост главного тренера.
Надсон: Божович изменил тренировки, тактику и питание в «Крыльях Советов»
Защитник «Крыльев Советов» Надсон рассказал об изменениях в работе команды после прихода Миодрага Божовича на пост главного тренера.   Спорт в регионе
501
23 ноября 2018  21:38
Нападающий самарских «Крыльев Советов» рассказал о своих ожиданиях от встречи с бывшими одноклубниками.
Павел Яковлев о предстоящем матче со "Спартаком", своей роли в "Крыльях" и многом другом
Нападающий самарских «Крыльев Советов» рассказал о своих ожиданиях от встречи с бывшими одноклубниками.   Спорт в регионе
485
23 ноября 2018  21:33
Молодежка
Увы, уступает наша молодёжная команда красно-белым в Москве - 1:4
Молодежка "Крыльев" завершила первый круг на шестом месте.   Спорт в регионе
465
22 ноября 2018  14:22
Вход на гостевую трибуну (сектор D 124) будет платным.
Вниманию болельщиков, собирающихся на матч "Спартак" - "Крылья Советов", который состоится в Москве
Вход на гостевую трибуну (сектор D 124) будет платным.   Спорт в регионе
195
22 ноября 2018  14:18
Целью встречи был сбор основных вопросов, претензий и предложений по качеству сервисов во время проведения матчей на
Руководство ФК "Крылья Советов" обсудило с болельщиками качество сервисов на "Самара Арене"
Целью встречи был сбор основных вопросов, претензий и предложений по качеству сервисов во время проведения матчей на "Самара Арене" для улучшения в... Спорт в регионе
228
Весь список


Видео
14 ноября 2018  12:52
В Индонезии
В Индонезии "взбесилось" колесо обозрения, переворачивая кабинки с людьми
Набрав скорость, аттракцион в парке развлечений "Секатен" неожиданно стал вращаться в обратную сторону.
В мире
489
9 ноября 2018  11:22
В «Самарской области в магазине упала витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
В «Самарской области в магазине обрушилась витрина с алкоголем: видео К счастью, никто не пострадал.
К счастью, никто не пострадал.
Происшествия
452
24 октября 2018  12:44
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
На стройплощадке в Самаре упал башенный кран: видео
Крановщик серьезно пострадал, повреждены автомобили.
Происшествия
919
21 октября 2018  11:26
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт Под асфальтом был кипяток.
В Самаре на улице Мориса Тореза легковушка провалилась в асфальт
Под асфальтом был кипяток.
Происшествия
1016
12 октября 2018  09:35
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
В городе Зеленоградск Калининградской области появилась официальная должность котошефа
Работнице нужно заботиться об уличных кошках.
Социум
951
9 октября 2018  11:33
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
Обрушение моста над Транссибом в Приамурье попало на видео
 За несколько секунд до обрушения под мостом проехал грузовой поезд.
В стране
994
Весь список

Фоторепортажи
7 ноября 2018  20:49
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
В Самаре на набережной р. Волги прошла реконструкция Керченско-Эльтигенской битвы: ФОТО
Мероприятие было приурочено к Параду Памяти.
Социум
834
7 ноября 2018  17:40
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
В Самаре прошел Парад Памяти: ФОТО
Его посетили представители 13 делегаций иностранных государств.
Социум
811
6 октября 2018  19:31
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО Мероприятие прошло в рамках фестиваля
В Самаре прошла реконструкция боевых действий, предшествовавших взятию города красными в октябре 1918 года: ФОТО
Мероприятие состоялось в рамках фестиваля "Ожившие страницы истории". Социум
1249
9 сентября 2018  16:23
Самара три дня отмечает День города: фото Сегодня праздник завершится фейерверком.
Самара три дня отмечает День города: фото
Сегодня праздник завершится фейерверком.
Культура
1617
27 августа 2018  11:22
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров
В Самаре прошел последний день фестиваля уличных театров "Пластилиновый дождь": фото
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год.
Культура
1670
25 августа 2018  22:24
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
В Самаре состоялся фестиваль цветов: ФОТО
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад.
Культура
2807
Весь список

Мероприятия
Школа № 6 им. М.В. Ломоносова в Самаре отметила 110- летний юбилей
В селе Малая Малышевка состоится конкурсно-концертное мероприятие «Моя вторая мама», посвященное Дню матери
В Самаре состоится праздничное мероприятие «Моя супермама», посвященное Международному Дню матери
Весь список
Праздники России

  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные