FourFourTwo включил «Спартак» – «Крылья Советов» в список самых ожидаемых матчей выходных
25 ноября 2018 10:26
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Британский журнал FourFourTwo включил игру 15-го тура РПЛ «Спартак» – «Крылья Советов» в список самых ожидаемых игр выходных.
«Спартак» сенсационно проиграл четыре последних домашних матча в РПЛ – впервые в истории клуба. Три поражения клуб потерпел под руководством Массимо Карреры, который впоследствии был уволен, хотя многие болельщики до сих пор любят итальянца, который привел клуб к неожиданному чемпионству.
Протесты против владельца клуба Леонида Федуна широко распространены на трибунах, новый тренер Олег Кононов дебютирует в матче против самарских «Крыльев Советов». Поражение может сильно осложнить его жизнь в новом клубе», – говорится в описании матча.
В список издания также попали матчи «Атлетико» – «Барселона», «Вест Хэм» – «Манчестер Сити», «Бавария» – «Фортуна», «Удинезе» – «Рома», ПСВ – «Херенвен», «Амьен» – «Марсель» и «Бока Хуниорс» – «Ривер Плейт».
Матч «Спартак» – «Крылья Советов» пройдет на «Открытие Арене» 25 ноября. Начало – в 14:00 по московскому времени, пишет Спортс.ру.
Фото pixabay.com
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