Форвард БК «Самара» Филипп Стойко принял участие в просмотровом сборе сборной России
21 февраля 2019 09:29
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Форвард БК «Самара» Филипп Стойко принял участие в просмотровом сборе сборной России U23 по баскетболу 3х3.
Сбор стартовал в Москве 15 февраля. Он является важной частью подготовки к Лиге наций и чемпионату мира U23, где сборная России является действующим чемпионом.
В рамках сбора команда, составленная из кандидатов в сборную (команда «Warface»), приняла участие в одном из этапов первенства России, который состоялся в Санкт-Петербурге 18 февраля. «Warface» с Филиппом Стойко в составе дошла до полуфинала турнира, уступив в матче за выход в финал куда более искушенной в «уличном» баскетболе команде МБА и став в итоговом рейтинге четвертой.
Филипп Стойко, форвард БК «Самара»:
- Вызов в сборную стал для меня неожиданным. Я и правила толком не знал, все необходимые нюансы я узнавал уже на этом сборе. Сбор был посвящен тому, чтобы мы как можно быстрее поняли, что же такое баскетбол 3х3, в чем его прелести и нюансы, тренер давал нам комбинации на самые разные случаи, которые могли бы произойти во время матча. Самое сложное здесь — нет ни малейших пауз, принимать решение нужно за доли секунды, при том, что рядом нет тренера, который мог бы что-то подсказать, и к тому же жесткий тайминг... Перед отъездом в Саратов меня поблагодарили за участие в сборе, а тренер Дмитрий Зимин сказал, что будет рад снова меня видеть. Так что надеюсь на новый вызов в сборную.
Филипп Стойко уже вернулся в расположение БК «Самара». В составе «Самары-2» 21 и 22 февраля он сыграет в Саратове против «Автодора-2» в рамках Единой молодежной лиги ВТБ.
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