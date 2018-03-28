«Финал восьми» Единой молодежной лиги ВТБ пройдет в Самаре

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Во вторник стало известно место проведения решающей стадии пятого в истории сезона Единой молодежной Лиги ВТБ. «Финал восьми» чемпионата пройдет с 22 по 24 апреля вСамаре.В нынешнем сезоне в соревновании для молодых баскетболистов (до 20 лет), созданном в 2013 году под эгидой Единой лиги ВТБ, участвовали десять команд из России. По итогамрегулярного чемпионата борьбу за титул и медали продолжат восемь сильнейших коллективов. В их числе — и молодежная команда БК «Самара».22 апреля пройдут матчи 1/4 финала. В четвертьфиналах встретятся: «Химки-2» – «Нижний Новгород-2», «Самара-2» – «Зенит-2», «Локомотив-Кубань- 2» – «Парма-2», атакже УНИКС-2 – «ЦСКА-Юниор»23 апреля состоятся полуфиналы и матчи за 5-8- е места, а 24-апреля — финал и матчи за 3-е, 5-е и 7-е места.Подробное расписание «Финала восьми» будет опубликовано в ближайшее время.