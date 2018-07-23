Фестиваль пляжных видов спорта прошел в Самаре
23 июля 2018 18:31
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Фестиваль пляжных видов спорта «Самара Open Комус Fest» проходил в областной столице уже третий раз и расположился на пляже на второй очереди набережной Волги. Спортивный праздник продолжался пять дней, с 18 по 22 июля. Гостями фестиваля стали более 1 000 участников из 57 городов России и других стран. Соревнования судили профессиональные судьи.
С 18 по 20 июля проводились соревнования по пляжному волейболу и пляжному теннису. 21 и 22 июля состоялись игры среди команд по пляжному футболу и пляжному регби.
Демократичные правила состязаний дали возможность участвовать спортсменам из числа как профессионалов, так и любителей. За хорошие призы могли побороться самарцы с любым уровнем спортивной подготовки.
Отметим, что уже со 2 по 5 августа в областной столице пройдут игры этапа Чемпионата России по пляжному футболу.
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