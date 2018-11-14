Фестиваль ГТО пройдет среди ВУЗов Самарской области
14 ноября 2018 01:08
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19 ноября состоится фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди студентов высших учебных заведений Самарской области. В фестивале примут участие команды высших учебных заведений Самарской области.
Программа фестиваля включает в себя спортивную и тестовую программы.
В рамках спортивной программы пройдут соревнования по следующим видам испытаний:
− прыжок в длину с места;
− сгибание и разгибание рук в упоре лежа;
− наклон вперед из положения стоя;
– поднимание туловища из положения лежа на спине;
− подтягивание из виса на высокой перекладине.
В рамках тестовой программы все участники смогут попробовать свои силы в выполнении вида испытания «Стрельба из электронного оружия из положения сидя». Также состоятся командные соревнования по перетягиваю каната.
В рамках культурной программы Фестиваля будет организована работа информационных площадок ВУЗов.
Среди зрителей и участников организуется розыгрыш призов от партнеров мероприятия и министерства спорта Самарской области.
Победители и призеры личного первенства соревнований будут награждены медалями, дипломами и ценными призами министерства спорта Самарской.
Все участники получат сувенирную продукцию министерства спорта Самарской области.
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