Дмитрий Шляхтин: "Вопрос дальнейшего существования Академии Коноплева не стоит в принципе"

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Врио министра спорта Самарской области Дмитрий Шляхтин прокомментировал ситуацию вокруг Академии футбола имени Юрия Коноплева.





На фоне успешного выступления на чемпионате мира сборной России, за которую играют трое воспитанников академии - Алан Дзагоев, Роман Зобнин и Илья Кутепов, появилась информация о финансовых проблемах в их alma mater, пишет Волга Ньюс

— Здесь надо разделить две темы — материально-техническая база Академии Коноплева и обеспечение деятельности самой футбольной школы, — говорит Дмитрий Шляхтин. — По инфраструктуре ситуация следующая. В 2013 году "Академия Коноплева", после того как ее финансирование прекратили прежние спонсоры (Фонд "Национальная академия футбола" Романа Абрамовича), была на грани закрытия.

Только благодаря оперативной помощи правительства Самарской области футбольную школу удалось спасти, она получила поддержку региона и продолжила работать.

При этом имущественный комплекс Академии Коноплева, вся ее инфраструктура (здания, учебный и жилой корпус, футбольные поля и так далее), по-прежнему принадлежал частным лицам (ООО "Академия Коноплева"), которые ничего не вкладывали в развитие футбольной школы.



— Как удалось решить вопрос?

— Просто так передавать его региону собственники не хотели, откровенно заявив, что планируют пустить территорию под жилую застройку — место там отличное. Нам выставили очень серьезную цену сделки, были крайне непростые переговоры.

При этом регион финансировал текущую деятельность непосредственно футбольной школы — НОУ ДОД "Академия Коноплева", которая по факту размещалась на чужих объектах, принадлежащих ООО "Академия Коноплева". Лишь в начале 2017 года регион получил имущественный комплекс, приобретя его за 250 млн рублей на средства бюджета Самарской области.

— Все это время финансировалась лишь текущая деятельность академии?

— По факту последние семь-восемь лет ни прежние спонсоры, ни собственники в модернизацию инфраструктуры средств не вкладывали. Регион не мог тратить бюджетные средства на ремонт объектов, так как они находились в частных руках. Таким образом, за это время материально-техническая база школы сильно устарела, износилась.



— Как изменилась ситуация после перехода всей академии в собственность региона?

— В 2017 году мы вплотную занялись вопросом инфраструктуры. Тему прорабатывали совместно с администрацией футбольной школы, определили перечень первоочередных задач. Мы ситуацией владеем и знаем, что материально-техническая база академии требует модернизации, но на это нужны большие средства.

По мере возможности мы вопросы решаем. В 2017 году смогли заменить поле в крытом манеже, постелили там современное. Три недели назад было принято решение о выделении 25 млн рублей на замену искусственного поля в академии. Сейчас вопрос находится в стадии согласований и подготовки необходимой документации. В этом году, рассчитываем, школа получит новый современный газон.

По остальным проблемам, включая приобретение нового транспорта, ремонт жилого корпуса и систем отопления, мы ищем пути решения.



— Как финансируется текущая деятельность академии?

— Ежегодно на Академию Коноплева выделяются субсидии бюджета Самарской области. На средства региона обеспечивается оплата труда сотрудников и тренеров, командирование команд, участие в соревнованиях, питание, коммунальные услуги, экипировка, тренировочные сборы, медицинское обеспечение, коммунальные расходы и так далее.

Только за три последних года объем субсидий, полученных академией из бюджета Самарской области, составил 366,5 млн рублей. В том числе в 2017 году — 103,6 млн рублей. На 2018 год на академию предусмотрено 118,6 млн рублей, то есть больше на 15 млн рублей. Есть соответствующее отдельное распоряжение правительства Самарской области, финансирование расписано по кварталам.

Академия заявляет перечень и вид расходов, на это выделяются деньги. В том числе они могут заявить расходы на приобретение экипировки и мячей, если такая необходимость сейчас возникла. За первый и второй кварталы 2018 года академия средства получила, третий и четвертый кварталы — по графику.

Да, конечно, это не то финансирование, которое школа получала, когда ее содержал фонд Романа Абрамовича, но текущая нормальная работа академии обеспечивается. Зарплата тренерам выплачивается, дети тренируются и учатся, они накормлены, обеспечены тренировочные сборы, выезды на соревнования, база содержится.

Понятно, что всегда хочется большего, чтобы были лучше условия, но никакого финансового кризиса в Академии Коноплева нет.



— Какова роль тольяттинской академии в футбольной пирамиде региона?

— Академия Коноплева — важнейший центр по подготовке футболистов в Самарской области, школа вплотную работает с клубом "Крылья Советов", который заинтересован в том, чтобы в команде были местные воспитанники. Такая задача поставлена и на уровне главы региона Дмитрия Азарова — воспитывать своих игроков. С основным составом "Крыльев" сейчас на предсезонном сборе тренируются два воспитанника Академии Коноплева.

Мы школу поддерживаем и будем поддерживать. Сделаем все возможное для решения ее текущих проблем и дальнейшего развития. Вместе с тем, если кто-то изъявит желаний дополнительно помочь Академии Коноплева, оказать поддержу, безусловно, это будет хорошее дело и мы будем благодарны.



— Как оцениваете объявление о сборе помощи на сайте академии и ажиотаж, который оно вызвало в СМИ?

— Мы текущие потребности академии знаем. Конечно, инфраструктуру необходимо модернизировать — и жилой корпус обновить, где-то косметический ремонт провести, нужны новые поля, новая система отопления, автобусы.

Прекрасно понимаем, что положение дел в Академии Коноплева неидеальное, есть насущные потребности, но вопрос дальнейшего существования академии не стоит в принципе. Поэтому не надо драматизировать ситуацию.

Вероятно, из того объявления о сборе средств, которое опубликовала Академия Коноплева на своем сайте, может сложиться ошибочное впечатление о реальном положение вещей. К сожалению, никто из СМИ перед тем как публиковать свои материалы, не удосужился узнать подробности и позицию ни минспорта, ни региона по этому вопросу.