Дмитрий Шляхтин: Паники из-за результатов "Крыльев Советов" нет
21 августа 2018 12:42
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Результаты самарских "Крыльев Советов" на старте чемпионата России по футболу не внушают опасений, паники и истерики в клубе и команде нет, заявил РИА Новости министр спорта Самарской области, член совета директоров самарского футбольного клуба Дмитрий Шляхтин.
"Крылья Советов" после четвертого тура Российской премьер-лиги набрали четыре очка и занимают 11-е место в таблице.
"Многие ждали другого старта в чемпионате – ЦСКА, "Локомотив", мы же новички премьер-лиги в этом сезоне. Команда показывает прагматичный результат, паники и истерик в клубе нет, идем по намеченному графику. Задача "Крыльев Советов" - сохранить место в премьер-лиге. Спасибо болельщикам за посещаемость на стадионе, они любят команду, поддерживают, это здорово", - сказал Шляхтин по телефону.
По словам Шляхтина, команде необходимы игрок в линию защиты и опорный полузащитник.
"Подумаем (над трансферами), нужно укрепить защиту и опорную зону полузащиты", - добавил собеседник агентства, отвечая на соответствующий вопрос.
Фото pixabay.com
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