Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
28 февраля 2019 12:36
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Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде и вручил каждому термос с символикой региона, а для болельщиков — флаг Самарской области.
Видео можно посмотреть здесь.
Представлять Самарскую область на XXIX Всемирной зимней универсиаде будут 18 спортсменов. Это команда по синхронному катанию "Дрим Тим", а также танцоры на льду Егор Базин и Софья Евдокимова.
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