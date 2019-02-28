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Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019

28 февраля 2019 12:36
135
Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде.

Дмитрий Азаров встретился со спортсменами Самарской области — участниками Зимней универсиады 2019

Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде и вручил каждому термос с символикой региона, а для болельщиков — флаг Самарской области.
Видео можно посмотреть здесь.

Представлять Самарскую область на XXIX Всемирной зимней универсиаде будут 18 спортсменов. Это команда по синхронному катанию "Дрим Тим", а также танцоры на льду Егор Базин и Софья Евдокимова.
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Комментарии



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