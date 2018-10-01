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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Дмитрий Азаров провел встречу с Вячеславом Фетисовым

1 октября 2018 11:57
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Дмитрий Азаров провел встречу с Вячеславом Фетисовым
Выдающийся спортсмен проведет день в Кошкинском районе.

В понедельник, 1 октября, губернатор Дмитрий Азаров провел встречу с легендой советского и российского спорта Вячеславом Фетисовым. Как сообщает департамент информполитики администрации губернатора в Твиттере, на встрече обсуждались вопросы развития массового спорта и поддержки хоккея в Самарской области.

Вячеслав Фетисов проведет день в Кошкинском районе, где он даст несколько уроков и мастер-классов для начинающих спортсменов и игроков местных команд на льду ФОК "Победа".

Большая встреча с легендой хоккея завершится товарищеским матчем, в котором сыграют сборные команды Кошкинского и Красноярского районов. Игра посвящена 90-летию муниципальных образований, пишет Волга Ньюс.
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