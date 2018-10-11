Дмитрий Азаров пригласил Хабиба Нурмагомедова посетить Самару и Тольятти
11 октября 2018 10:53
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Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов встретились на форуме Россия – спортивная держава» в Ульяновске
Дмитрий Азаров сообщил в twitter о том, что пригласил чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова посетить Самарскую область.
«Пригласил Хабиба приехать в города Самара и Тольятти. Он уже бывал, сказал приедет ещё», - пишет в блоге глава региона.
Губернатор Дмитрий Азаров и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов сделали совместную фотографию, пишет "АиФ Самара".
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