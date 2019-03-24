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Дмитрий Азаров поздравил земляков с 5-летием комплекса ГТО

24 марта 2019 11:20
137
Дмитрий Азаров поздравил земляков с 5-летием комплекса ГТО
Уважаемые жители Самарской области!
Дорогие друзья!

Поздравляю вас с пятилетием со дня возрождения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)!

Комплекс ГТО – это неотъемлемая часть славной истории нашей страны, советского, российского спорта. Многие великие советские спортсмены, чемпионы, победители Олимпийских игр начали свой путь в спорт именно с ГТО. По инициативе Президента Российской Федерации Владимира Путина пять лет назад комплекс был возрожден.

Цель ГТО, как и в прежние годы, осталась неизменной - это привлечение людей к систематическим занятиям спортом, популяризация здорового образа жизни, воспитание сильного молодого поколения. ГТО дает возможность всестороннего физического развития, закаляет характер, воспитывает силу воли, формирует нацеленность на результат.


За прошедшие 5 лет возрождённый комплекс ГТО получил широкое распространение в Самарской области, особенно среди молодежи. Более 58 тыс. самарцев уже пробовали свои силы в выполнении испытаний. Более 21 тыс. человек успешно с ними справились и стали обладателями знаков отличия комплекса ГТО, подтверждающих активную жизненную позицию человека, его приверженность к здоровому образу жизни и стремление к самосовершенствованию. Убеждён, что с каждым годом все больше самарцев будут становиться участниками комплекса ГТО, и движение в нашем регионе продолжит развиваться!

Желаю всем вам крепкого здоровья, успехов, достижений в жизни и спорте!

Губернатор Самарской области
Д.И.Азаров

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