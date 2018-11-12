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Дмитрий Азаров — о ситуации в местном футболе, "Самара Арене" и шансах "Лады" на возвращение в КХЛ

12 ноября 2018 20:30
99
Дмитрий Азаров — о ситуации в местном футболе,
Губернатор Самарской области отметил, что время покажет, кому поручить управление "Самара Ареной" в дальнейшем.

На стадионе «Самара Арена» летом прошло пять матчей чемпионата мира – 2018 по футболу, включая игры 1/8 финала и четвертьфинал. После турнира встал вопрос о дальнейшей эксплуатации всех региональных объектов, которые пока не перешли в собственность субъектов федерации. В интервью «Известиям» губернатор Самарской области Дмитрий Азаров оценил нынешний уровень управления стадионом, прокомментировал летнюю смену менеджмента в футбольном клубе «Крылья Советов» и октябрьскую замену Андрея Тихонова на Миодрага Божовича на посту главного тренера, а также поделился мнением о шансах тольяттинской «Лады» вернуться в Континентальную хоккейную лигу (КХЛ).

— Вы участвовали в принятии решения по смене главного тренера «Крыльев Советов»?

— Если я скажу, что нет, вряд ли кто-то поверит. Есть руководство клуба, которое отвечает за результат в полной мере, несет за него ответственность и передо мной, и перед болельщиками, но понятно, что, предлагая те или иные варианты решения, они со мной советуются. Разумеется, мы ценим то, что Андрей Тихонов сделал для «Крыльев Советов» и Самарской области и как футболист, и как тренер. Он вернул команду в Премьер-лигу, и об этом мы никогда не забудем. Но результаты на старте этого сезона были неудовлетворительные, поэтому было решено пойти на кадровые перестановки. Рассчитываем, что Миодраг Божович сумеет в полной мере реализовать свой талант и команда порадует болельщиков игрой и победами.

— Почему летом было решено частично сменить руководство в «Крыльях»?

— Мы исходим из того, что клуб должен радовать своих болельщиков. Правлением клуба была предложена смена команды. Меня точно не устраивала ни селекционная, ни трансферная политика — она была де-факто провалена. Отдельная тема, к которой стоит очень внимательно присмотреться: выпускники академии Коноплева попадали в «Крылья Советов», а через три дня оказывались в других клубах. Эту вакханалию надо было прекращать.

— Что за история с выпускниками тольяттинской академии?

— У нас был случай, когда десять ребят из академии попали в клуб, а через три дня девять из них оказались в других командах. Понятно, что ситуацию надо было менять. Поэтому, принимая решение, правление клуба исходило и из того, какую помощь могут оказать в комплектовании команды менеджеры, привлекаемые в клуб. С новой командой, которая пришла в «Крылья Советов», произошло значительное усиление состава. Можно вспомнить приход Максима Канунникова, Паула Антона, Виталия Денисова и, конечно, Йоана Молло. Всё это — серьезный вклад в будущие успехи клуба.

— Насколько вас устраивает эксплуатация «Самара Арены» после чемпионата мира?

— Сегодня это федеральный объект, поэтому все проблемы, которые есть на стадионах, мы в факультативном режиме разрешаем. Полную же ответственность несет компания «Спорт-Ин» и федеральное министерство. Мы с Павлом Анатольевичем (Павел Колобков, министр спорта России. — «Известия») это обсуждали. Потому что к тому, как сегодня организована работа арены, есть вопросы и у Минспорта, и у нас.

— Уже спланировали, кто будет заниматься ареной после того, как она перейдет под управление региона?

— Мы рассматривали разные варианты и предлагали компании «Спорт-Ин» еще до начала чемпионата мира усилить управленческую команду стадиона, но тогда коллеги сказали, что на ответственный период до конца мундиаля у них есть специально обученные люди. Время покажет, кому мы поручим управление ареной в дальнейшем. Мы не будем форсировать это решение, но всё равно когда-то стадион перейдет в региональную собственность. Перейдет он в тот момент, когда все вопросы, которые мы считаем сегодня недостаточно отработанными на стадионе, будут приведены в идеальное состояние. Конечно, управление таким объектом требует от осуществляющей его команды соответствующей подготовки. На мой взгляд, было бы логично уже сегодня интегрировать региональных специалистов в ту команду, которая управляет стадионом сейчас.

— Есть ясность со сроками окончательного перехода арены в ведение области?

— Есть общий подход — май следующего года. Насколько «Спорт-Ин» успеет привести стадион в надлежащее состояние, которое будет в полной мере демонстрировать готовность стадиона и соответственно нашу возможность его принять, вопрос открытый.

— Каковы шансы увидеть в ближайшие годы в Единой лиге ВТБ баскетбольный клуб «Самара»?

— Когда я только пришел в регион на должность врио губернатора, баскетболисты наши показывали прекрасный результат — выиграли серебро Суперлиги. После этого многие стали говорить: «Клубу пора в Единую лигу ВТБ». Но мы все должны научиться жить по средствам. Пока я как человек, ответственный за финансирование профессионального, но в равной степени и детского, и массового спорта, не понимаю всех источников финансирования профессиональных клубов, на такое безответственное решение идти нельзя. Как только будут спонсоры и готовность поднимать клуб наверх, это будет сделано. У нас много идет разговоров вокруг федерации баскетбола — кто ее возглавит, кто там будет в управлении. В первую очередь туда должны прийти люди, которые дадут денег на клуб, на федерацию, на детский и массовый спорт. Мы рады всех видеть, пусть те люди, которые готовы выступать спонсорами или могут организовать работу по их привлечению, приходят и в органы управления. Тогда уместно будет обсуждать вопрос участия нашего баскетбольного клуба в Единой лиге.

— Возвращение хоккейной «Лады» в КХЛ возможно в обозримом будущем?

— У лиги есть очень четкая позиция: «Найдете денег, спонсоров — пожалуйста, мы готовы рассмотреть. Возвращайтесь в лигу. Но деньги эти должны быть частными». Я весной этого года, когда «Ладу» исключали из КХЛ, подтвердил финансирование клуба, я за него бился и со многими испортил отношения, в том числе в руководстве на федеральном уровне. Но главная проблема — отсутствие частных вложений в клуб. «Лада» в КХЛ на 70% финансировалась из регионального бюджета. Будем искать варианты, пытаться привлечь спонсоров, чтобы «Лада» смогла вернуться в КХЛ. Но надо также учитывать, что лига будет сокращаться и дальше. Много разговоров о том, сколько клубов там должно играть. Как управленец я понимаю людей, которые стоят во главе КХЛ, понимаю, что они делают, понимаю логику их действий, но сердцем я не могу принять решения, которое состоялось в отношении «Лады».

— Какой из этих проектов наиболее значимый?

— Для нас крайне важным было решение создать центр подготовки футболистов. Мы один из шести регионов, по которым такие решения будут реализовываться. У нас две мощные школы подготовки профессиональных футболистов — «Крылья Советов» и академия Коноплева. Мы создадим такой центр. Я считаю, что его основой должна стать именно академия Коноплева, как известная всей стране школа. В Самаре будет филиал центра, а сам центр должен быть в Тольятти. В любом случае он будет работать на главную команду, на подготовку профессиональных футболистов. Под это мы выстраиваем всю пирамиду подготовки спортсменов. Это массовый, детский спорт, школьный футбол. У нас хорошо развиваются юношеский и женский футбол. Мы выстроим пирамиду, чтобы молодые футболисты могли получать опыт не только в юношеской команде «Крылья Советов», но и в тольяттинской «Ладе», и в ФК «Сызрань».

— Как будет использована тольяттинская база, где жила сборная Швейцарии во время ЧМ-2018?

— База проживания — это отель «Лада-Резорт». Он как отель и работает. Там могут размещаться команды, и сборная Швейцарии обещала к нам вернуться, если ей доведется сыграть еще в Самаре, а также рекомендовать это место европейским клубам, которые будут играть в турнирах в России. У нас приведен в порядок стадион «Торпедо» в Тольятти: постелен новый газон, приводят в порядок трибуны. Это еще один спортивный объект, на котором уже сегодня тренируются воспитанники академии Коноплева.
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