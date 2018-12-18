Дмитрий Азаров: «Развитие баскетбола важно для региона и для меня лично»

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В рамках встречи 17 декабря обсуждались вопросы поддержки и развития команды и этого олимпийского вида спорта в целом на территории региона.Дмитрий Азаров подчеркнул, что одному из старейших клубов региона удалось выстроить четкую систему воспитания и подготовки спортсменов. Клуб объединяет десятки молодых талантов со всей губернии, давая им возможность расти под руководством лучших специалистов. У лучших воспитанников есть все шансы попасть в главную команду Самарской области – БК «Самара». Такой подход неоднократно доказывал свою эффективность – клуб получил высокую оценку со стороны руководителей Российской федерации баскетбола и Единой лиги ВТБ.За последние годы БК «Самара» прочно укрепилась в числе лидеров Суперлиги. В сезоне 2016-2017 годов команда выиграла впервые проводившийся Кубок РФБ, в прошлом сезоне стала победителем регулярного чемпионата, а затем впервые в новейшей истории дошла до финала Суперлиги, завоевав серебряные медали.В нынешнем чемпионате Суперлиги принимают участие 16 команд. Регулярный чемпионат стартовал 4 октября и должен завершиться 18 марта следующего года. По его итогам восемь лучших команд продолжат борьбу в плей-офф.По итогам стартового отрезка чемпионата волжане идут в группе лидеров. «Задачи самые высокие: как можно выше занять место в регулярном чемпионате и на кубке России пройти как можно дальше, постараться попасть в финал четырех», – отметил главный тренер команды Игорь Грачев. По его мнению, высоких результатов удалось добиться благодаря поддержке Губернатора, Правительства губернии и, безусловно, преданных болельщиков, сообщает пресс-служба облправительства.Сохранение набранного темпа и дальнейшее совершенствование инфраструктуры – ключевые вопросы как для руководства клуба, так и для региональной власти. «Развитие баскетбола, олимпийского вида спорта, крайне важно для региона и для меня лично», – подчеркнул на заседании попечительского совета Дмитрий Азаров.«Дмитрий Игоревич человек спортивный. Для него баскетбол – не последний вид спорта: он в этом понимает и разбирается, – отметил президент областной общественной организации баскетбольный спортивный клуб «Самара» Камо Погосян. – Поэтому позитивные перемены будут. Я уверен, что это произойдёт в ближайшее время».