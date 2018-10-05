Дмитрий Азаров: Андрей Тихонов – знаковая фигура российского футбола
5 октября 2018 13:57
132
Андрей Тихонов покинул пост главного тренера «Крыльев Советов». Об этом стало известно 5 октября.
Как сообщалось ранее, Андрей Тихонов провел заключительную тренировку перед матчем «Крыльев Советов» с «Динамо», запланированным на 6 октября.
Отставку Андрея Тихонова «ФедералПресс» прокомментировал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров:
«Андрей Тихонов - знаковая фигура российского футбола, талантливый и успешный игрок, который, без сомнения, оставил яркий след в истории нашей команды «Крылья Советов». Перед прошлым сезоном, в очень трудный для нашей команды период, когда она во второй раз вылетела в ФНЛ, Андрей Валерьевич принял предложение «Крыльев» и вернулся в клуб уже в качестве главного тренера.
Вместе нам удалось успешно решить задачу по возвращению «Крыльев» в премьер-лигу. Это произошло в исторический момент - когда у нас появился новый современный стадион, мы принимали матчи ЧМ-2018. Возвращение в премьер-лигу и новый стадион дали мощнейший импульс к интересу к футболу в Самарской области. Болельщик стал возвращаться на трибуну.
В нынешнем сезоне регион также создал команде все необходимые условия для выступления в РПЛ, чтобы она могла на равных конкурировать с другими командами, показывать достойный результат и яркую игру, которую любит и ценит самарский болельщик.
Несмотря на тяжелый старт, мы всегда поддерживали Андрея Валерьевича. К огромному сожалению, после девяти туров команда идет на пятнадцатом месте. Сейчас у команды нет результата, и качество игры не то, которого ждут болельщики, да и сам Андрей Валерьевич.
Руководством клуба было принято решение о кадровых изменениях. У руководства есть на это полное право. Оно отвечает за развитие клуба, несет ответственность за принимаемые решения и за результат в целом. Отвечает за результат перед регионом и болельщиками.
Я благодарен Андрею Валерьевичу за работу в «Крыльях». Сегодня у нас состоялся личный разговор. Он всегда останется неотъемлемой частью нашего клуба, и мы всегда будем рады видеть его в Самаре».
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
22 августа 2018 21:19
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы. ЧМ-2018
680
5 августа 2018 14:20
Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург. ЧМ-2018
545
3 августа 2018 11:19
Пост с изображением самарского граффити появился в Твиттере национальной команды. ЧМ-2018
536
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7552
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8108
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7861
Спорт в регионе
5 октября 2018 16:57
Губернатор Дмитрий Азаров прокомментировал назначение нового тренера ФК "Крылья Соватов". Спорт в регионе
11
5 октября 2018 15:57
В разные годы 50-летний специалист возглавлял "Амкар", "Динамо", "Ростов", "Локомотив" и тульский "Арсенал". Спорт в регионе
81
5 октября 2018 13:57
Стало известно об отставке главного тренера «Крыльев Советов». Спорт в регионе
131
5 октября 2018 12:29
Он провел заключительную тренировку. Спорт в регионе
139
4 октября 2018 18:04
Среди известных выпускников академии: Алан Дзагоев (ЦСКА), Роман Зобнин и Илья Кутепов (Спартак). Спорт в регионе
232
4 октября 2018 16:39
В течение недели Тигиев сыграл тайм за «молодежку» «КС», затем 120 минут в кубковом матче, а в понедельник дебютировал в «основе». Спорт в регионе
214
4 октября 2018 15:08
Сборную Самарской области представят 20 спортсменов: 8 дзюдоистов и 12 дзюдоисток. Спорт в регионе
226
Видео
3 октября 2018 11:20
В Интернете появилось забавное видео. Социум
321
1 октября 2018 13:32
С 1 октября введены ограничения движения в связи со строительством Фрунзенского моста. Транспорт
374
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
793
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15769
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
825
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
1075
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
971
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
1006
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
2048
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1476
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1639
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1597
Мероприятия