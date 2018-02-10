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"День влюбленных в гонки" пройдет в Тольятти 11 февраля

10 февраля 2018 22:04
505
День влюбленных в гонки
Открытие соревнований в 12:00.

Автодром КВЦ принимает четвертый этап автомобильных соревнований по синхронным ледовым гонкам на Кубок Open Race Winter 2018.

Организатор гонки - тольяттинский спортивно-технический клуб "Лада", несмотря на снегопады и технические затруднения по расчистке ледовых дорожек, своевременно подготовил трассу. Накануне гонки, 10 февраля, трассу 4 часа подряд утюжили участники гонки. Тренировались спортивные легковушки и багги. Фото как раз с тренировки – с бруствера эвакуируют после неудачного заезда болид ВАЗ 2112 самарского пилота Евгения Шелобкова.

Как и по ходу всего Кубка, в гонке 11 февраля участвуют пилоты трех зачетных групп – "Классика", "Стандарт" и "Спорт". В заездах участвуют пилоты из Тольятти и Самары, а также гости из Воронежа, Москвы, Пензы и других городов России.

Помимо заездов предусмотрена развлекательная программа для зрителей: гоночное такси, конкурсы, музыкально сопровождение и возможность расположиться на местах для зрителей с собственными мангалами и барбекю.

Открытие соревнований в 12:00, сообщают в группе ВК "Нетипичная Самара".
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