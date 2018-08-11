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День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО

11 августа 2018 17:06
90
День физкультурника отметили в Самаре: ФОТО
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта.

В субботу, 11 августа, на второй очереди набережной Волги в Самаре праздновали Всероссийский день физкультурника. Погода не подвела: было солнечно и тепло? и возможность активно провести день привлекла на набережную множество горожан всех возрастов.
Для гостей праздника организаторы подготовили около 50 спортивных и интерактивных площадок. Можно было позаниматься разными видами спорта, посмотреть показательные выступления творческих коллективов и поучаствовать в мастер-классах.
Все желающие могли сдать нормы ГТО.
Для детей работали игровые площадки.

В рамках Дня физкультурника состоялись финал городского этапа турнира "Лето с футбольным мячом" и соревнования "Оранжевый мяч" по баскетболу.
Одновременно с этим горожане могли проверить состояние своего здоровья.

Фото: Дильдина Светлана

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