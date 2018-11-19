Часть зарплат футболистов «Крыльев Советов» достается людям, близким к клубу?
19 ноября 2018 12:58
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14 ноября на пленарном заседании Самарской губернской думы при обсуждении проекта бюджета на 2019 год заместитель председателя Александр Степанов раскритиковал министерство спорта за чрезмерно высокое финансирование главной команды региона.
«Один миллиард рублей в год тратим на «Крылья Советов»! Но покажите, где уже светлое будущее самарского футбола? – поинтересовался депутат. – Ходят страшные слухи, что деньги из этого миллиарда получают люди, близкие к клубу, в том числе через завышенные зарплаты футболистов».
Не исключено, что, говоря о получателях этих денег, вице-спикер в том числе намекнул на министра спорта Дмитрия Шляхтина, который является председателем клубного совета директоров. Опровергнуть или подтвердить сказанное вслух либерал-демократ попросил минспорта.
В социальных сетях Степанов также посетовал, что на это министерство выделяется больше денег, чем на все ЖКХ региона, культуру, национальную оборону и охрану окружающей среды вместе взятые. «Только на клуб «Крылья Советов» тратят (без стадионов, просто на ЗП игрокам и тренерам) в пять раз больше, чем на всю экологию!» – отметил депутат.
В ответ на реплику Степанова во время заседания думы глава минспорта сообщил, что пока на 2019 год областное правительство запланировало выделение 1,3 млрд рублей в качестве субсидий спортивным клубам. «Крылья» получат из этой суммы 250 млн рублей. Однако вопрос о завышенных зарплатах и финансовом поощрении близких к клубу людей остался без ответа.
Комментарий: фактов нецелевого расходования выявлено не было
Пресс-секретарь министерства спорта Самарской области Павел Сещенко подтвердил, что основное финансирование клуба действительно ведется из средств бюджета Самарской области, пишет "ФедералПресс". «Вместе с тем сегодня стоит задача увеличивать долю спонсорских средств, чтобы снизить нагрузку на областной бюджет. Целевое использование выделяемых субсидий жестко контролируется надзорными и контрольными органами. До настоящего времени фактов нецелевого расходования выявлено не было», – прокомментировал Сещенко.
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