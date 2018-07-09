«ЧМ заканчивается»: Самаре нужно полмиллиарда в год
9 июля 2018 10:00
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Вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов прокомментировал журналистам ТАСС стоимость содержания нового стадиона после окончания мундиаля. По его словам, ежегодно город будет вынужден тратить около пятисот миллионов рублей.
Александр Фетисов рассказал, что чиновники прорабатывают варианты загрузки объекта таким образом, чтобы выйти на самоокупаемость. Сейчас уже стало понятно, что одних матчей «Крыльев Советов» для этого недостаточно. Проведение концертов и других неспортивных мероприятий может негативно сказаться на инфраструктуре арены, а именно – может повредить поле. При этом существуют варианты защиты, но они требуют дополнительных инвестиций.
Вице-губернатор отметил, что не только в зарубежной практике, но и в российской существуют примеры, когда такого рода спортивные объекты выходили на точку самоокупаемости. В частности, Александр Фетисов привел «Казань Арену» в качестве такого стадиона, пишет "ФедералПресс".
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Комментарии
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