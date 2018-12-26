ЧМ-2018: праздник футбола и развитие Самарского региона

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Одно из главных событий 2018 года - проведение в Самаре матчей чемпионата мира по футболу. Турнир стал неповторимым праздником для жителей региона и болельщиков со всего мира. ЧМ-2018 сыграл роль мощнейшего драйвера развития инфраструктуры Самарской области, поднял ее престиж и туристическую привлекательность, привлек инвестиции в экономику. Главное – ЧМ-2018 оставил богатое наследие, которое теперь служит на благо жителей региона, сообщает пресс-служба облправительства.В Самаре прошло 6 матчей ЧМ-2018, включая поединки 1\8 и 1\4 финала. Эти игры посетили 250 тыс. болельщиков из разных частей планеты. Всего же в Самарской области за время проведения мирового первенства побывало порядка 500 тыс. человек из более чем 140 стран. Чемпионат не ограничивался только матчами на «Самара Арене». Для жителей и гостей города проводились развлекательные и культурные мероприятия, выставки, концерты, спортивные и музыкальные фестивали, красочные карнавалы. Улица Куйбышева, одна из центральных в исторической части города, на время чемпионата получила статус пешеходной зоны, превратившись в излюбленное место прогулок для горожан и туристов. На площади Куйбышева работал Фестиваль болельщиков FIFA. На нем выступали известные российские и мировые музыканты, творческие коллективы, транслировались матчи чемпионата. Всего же на Фестивале болельщиков FIFA в Самаре побывало 600 тысяч человек.Высочайший уровень подготовки Самары к ЧМ-2018 отмечал президент ФИФА Джанни Инфантино, который четырежды посещали матчи турнира на «Самара Арене».Подготовка к ЧМ-2018 позволила Самаре совершить настоящий рывок в улучшении инфраструктуры. Был введен в эксплуатацию новый пассажирский терминал международного аэропорта «Курумоч», что позволило увеличить его пропускную способность на 30%. Модернизирован железнодорожный вокзал. Отремонтировано 213 км автодорог, включая основные магистрали города. Была введена в эксплуатацию новая трамвайная ветка от ул. Ташкентская до стадиона «Самара-Арена».В Самаре на 36% был обновлен подвижной состав городского общественного транспорта, приобретено 125 автобусов и 30 трамваев. Выполнены работы по ремонту крыш и фасадов более 250 многоквартирных домов и 167 объектов культурного наследия. Построены новые гостиницы и отели.В рамках улучшения условий медицинского обеспечения были отремонтированы 4 больницы, приобретено 67 автомобилей скорой помощи, 1400 единиц медицинского оборудования.Особое внимание было уделено обновлению общественных городских пространств. Реконструирован Струковский сад и 4-я очередь набережной, площадь им. Куйбышева, многие скверы и парки города.Необходимо отметить, что на подготовку к ЧМ-2018 Самарская область получила из федерального бюджета более 42 миллиарда рублей, без учета средств на строительство «Самара Арены». Таких инвестиций регион еще никогда не получал.Чемпионат оставил большое спортивное наследие. Построено 6 современных футбольных полей, которые сегодня используются для развития самарского футбола, тренировок команд спортивных школ, проведения детских турниров. Новые поля в будущем станут базой для «Центра подготовки футболистов», который планируется создать в Самарской области.На стадионе «Самара Арена» свои матчи проводит команда «Крылья Советов». По показателю посещаемости домашних игр «Крылья» входят в ТОП – 5 среди всех клубов премьер-лиги – почти 21 тыс. болельщиков в среднем на каждом матч.«Самара Арены» и прилегающая к нему территория - точка для дальнейшего развития инфраструктуры. В ближайшей перспективе здесь будут построены Дворец пляжных видов спорта, Концерт – Холл, инклюзивный парк. Работы планируется начать уже в 2019 году. На самом стадионе будет открыт Музей спорта, часть помещений будут отданы спортивным организациям.Уже сегодня стадион становится новой точкой притяжения и центром отдыха жителей города. Так во время новогодних праздников около «Самара Арены» будет организована масштабная развлекательная семейная площадка., врио министра спорта Самарской области:- ЧМ-2018 дал нашему региону мощнейший импульс для развития, позволил привлечь колоссальные средства из федерального бюджета на подготовку к турниру. ЧМ-2018 – это не просто шесть футбольных матчей, месяц футбольного праздника. Это настоящий прорыв для города, области, уникальное наследие. Жители региона получили реальный эффект от проведения мирового чемпионата – новые дороги, развязки, новый общественный транспорт, отремонтированные улицы, скверы, парки, места отдыха, и многое другое. У нас есть и спортивное наследие. Конечно, это уникальный стадион «Самара Арена». И если бы не ЧМ-2018, сомневаюсь, что в ближайшей перспективе у нас бы появился новый стадион. Теперь «Крылья Советов» играют на такой шикарной арене, болельщики с удовольствием посещают матчи. На новых футбольных полях, построенных к чемпионату, уже тренируются детско-юношеские команды. Сейчас в рамках использования наследия ЧМ-2018 ведется работу по созданию «Центра подготовки футболистов» Самарской области, чтобы усилить процесс воспитания местных игроков. В дальнейшем около «Самара Арены» будут строиться новые спортивные объекты. Конечно, проведение ЧМ-2018 способствовало повышению интереса людей к занятиям футболом, и в целом к спорту. Это тоже крайне важный эффект.Фото: Дильдина Светлана