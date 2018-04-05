Боксеры школы "Ринг" из Самарской области завоевали награды всероссийского турнира

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С 26 по 31 марта в Балашихе Московской области прошли всероссийские соревнования по боксу класса «А» на призы В.П. Агеева. В соревнованиях приняли участие 135 сильнейших спортсменов (в том числе, члены сборной команды РФ, мастера спорта международного класса) из 17-ти регионов страны.В активе школы бокса олимпийского резерва «Ринг» два вторых места и одно третье.Серебряные медали завоевали Павел Голоднов и Валентин Масальцев.Бронзовую медаль завоевал Давид Раханаев, сообщает Минспорта региона.