Благотворительный забег «Достигая цели!» пройдет в Самаре в честь Дня железнодорожника

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Благотворительный забег «Достигая цели!» в честь Дня железнодорожника пройдет 5 августа в Самаре на II очереди набережной реки Волга.Организатором забега выступает Куйбышевская железная дорога – филиал ОАО «РЖД». Все средства от участия в забеге будут перечислены в пользу Самарской региональной благотворительной общественной организации «Самарский областной родительский комитет «Доверие» на реабилитационные мероприятия, необходимые Кристине Винокуровой, перенесшей операцию по пересадке костного мозга.Принять участие в забеге «Достигая цели!» могут все желающие. Для этого достаточно зарегистрироваться на сайте мероприятия (https://russiarunning.com), выбрать дистанцию и сделать регистрационный взнос. Победители, занявшие призовые места получат дипломы и призы. Всем финишировавшим будет вручена памятная медаль.Для гостей благотворительного забега с 9.00 до 15.00 (время местное) предусмотрена работа спортивных площадок, будут организованы мастер-классы и аттракционы, рассчитанные на любой возраст.