Баскетбольная «Самара» завершит регулярный чемпионат матчами на Дальнем Востоке

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Баскетболисты «Самары» на этой неделе двумя матчами на Дальнем Востоке завершат регулярный чемпионат Суперлиги. 14 марта команда сыграет со «Спартаком-Приморье» во Владивостоке, 17-го — с «Востоком-65» в Южно-Сахалинске.«Спартак-Приморье» — действующий чемпион Суперлиги. Но в нынешнем сезоне приморцы выступают не лучшим образом, уже потеряв все шансы на выход в плей-офф.«Восток-65» напротив, только дебютировал в Суперлиге, однако сразу же показал всю серьезность своих намерений: островитяне лидируют в чемпионате, практически гарантировав себе первое место по итогам регулярки.«Самара» еще может сместить «Восток-65» с вершины, но для этого нашей команде нужно одержать победы в обоих оставшихся матчах (плюс ждать осечки конкурента в игре с московским ЦСКА-2). Пока же самарцы идут в таблице вторыми.17 марта будут сыграны последние матчи регулярного чемпионата. Плей-офф «Самара» начнет домашними матчами, которые запланированы на 25 и 27 марта.