Баскетбольная «Самара» завершит регулярный чемпионат матчами на Дальнем Востоке
12 марта 2019 12:33
96
Баскетболисты «Самары» на этой неделе двумя матчами на Дальнем Востоке завершат регулярный чемпионат Суперлиги. 14 марта команда сыграет со «Спартаком-Приморье» во Владивостоке, 17-го — с «Востоком-65» в Южно-Сахалинске.
«Спартак-Приморье» — действующий чемпион Суперлиги. Но в нынешнем сезоне приморцы выступают не лучшим образом, уже потеряв все шансы на выход в плей-офф.
«Восток-65» напротив, только дебютировал в Суперлиге, однако сразу же показал всю серьезность своих намерений: островитяне лидируют в чемпионате, практически гарантировав себе первое место по итогам регулярки.
«Самара» еще может сместить «Восток-65» с вершины, но для этого нашей команде нужно одержать победы в обоих оставшихся матчах (плюс ждать осечки конкурента в игре с московским ЦСКА-2). Пока же самарцы идут в таблице вторыми.
17 марта будут сыграны последние матчи регулярного чемпионата. Плей-офф «Самара» начнет домашними матчами, которые запланированы на 25 и 27 марта.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
714
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
578
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
851
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7977
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8464
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8190
Спорт в регионе
12 марта 2019 14:02
Вход в детские комнаты для юных болельщиков, родители которых приобрели билеты или имеют абонемент в зону гостеприимства. Спорт в регионе
93
12 марта 2019 13:19
Соревнования проходили в 4 возрастных категориях. Спорт в регионе
93
12 марта 2019 12:33
17 марта будут сыграны последние матчи регулярного чемпионата. Спорт в регионе
96
11 марта 2019 23:12
Дистанции, в соответствии с предложенными рекомендациями комитета IAAF, сократят с 20 км и 50 км до 10 км, 30 км или 35 км соответственно. Спорт в регионе
235
11 марта 2019 20:44
Клуб пригласил на футбол и других "особенных болельщиков. Спорт в регионе
263
11 марта 2019 19:39
На последнем, четвертом огневом рубеже 31-летний спортсмен допустил один промах, но пробежал два штрафных круга, заняв в итоге девятое место. Спорт в регионе
269
11 марта 2019 15:04
В Екатеринбурге состоялось первенство России по дзюдо среди спортсменов до 23 лет с участием более 500 участников из 53 регионов. Спорт в регионе
251
Видео
7 марта 2019 11:37Безбилетник залез на ж/д платформу с детской коляской
Был ли в ней ребёнок, неизвестно. Происшествия
418
28 февраля 2019 12:36
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде. Спорт в регионе
789
22 февраля 2019 14:02
Инцидент не повлиял на работу порта. В мире
786
20 февраля 2019 09:36
Пострадавшие находятся в западне уже больше суток — перед автомобилями перевернулась фура. Происшествия
776
9 февраля 2019 12:39
Автобус шел на небольшой скорости. Происшествия
1483
7 февраля 2019 11:29
Она один километр не дошла до дома. Происшествия
1331
Фоторепортажи
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
996
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
1101
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
432
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
750
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
1214
23 февраля 2019 17:27
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане. Социум
962
Мероприятия