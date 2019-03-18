Баскетбольная «Самара» завершила регулярный чемпионат Суперлиги на втором месте
18 марта 2019 09:56
77
«Самара» завершала первый этап чемпионата матчем в Южно-Сахалинске против команды «Восток-65», досрочно обеспечившей себе победу в регулярке.
Самарцам удалось удачно начать игру: 26:16 после первой десятиминутки. Однако провал во втором и третьем периодах (суммарные 19:56) предопределил исход всего матча — поражение 70:84.
Самыми результативными в составе «Самары» стали Илья Громовс, Владимир Пичкуров и Игорь Смыгин, набравшие по 11 очков.
Через неделю в Суперлиге стартует плей-офф. «Самара» в первом раунде сыграет с екатеринбургским «Уралом». Первый и второй матчи серии до трех побед пройдут в Самаре 25 и 27 марта. Третий и, если понадобится, четвертый матчи — в Екатеринбурге 30 марта и 1 апреля. Если соперники затянут серию до пятого матча — он состоится также в Самаре 4 апреля.
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
18 января 2019 13:29
Достроить стадион успели благодаря ежедневному контролю всех заинтересованных сторон. ЧМ-2018
735
17 января 2019 11:18
Он сделал это в память о ЧМ-2018. ЧМ-2018
593
4 января 2019 12:20
Самарскую область посетило до 500 тысяч человек из более чем 140 стран мира. ЧМ-2018
868
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7995
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8472
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
8202
Спорт в регионе
18 марта 2019 09:56
17 марта были сыграны последние матчи регулярного чемпионата Суперлиги. Спорт в регионе
77
17 марта 2019 21:54
Главная борьба - впереди, желаем нашей команде не сбавлять обороты! Спорт в регионе
258
17 марта 2019 21:24
За такие слова футболиста могут дисквалифицировать. Спорт в регионе
261
15 марта 2019 23:07
"Крылья" одержали вторую победу подряд. Спорт в регионе
469
15 марта 2019 19:13
На лыжне встретятся около 300 юных спортсменов в возрасте от 15 до 18 лет из 22 регионов России. Спорт в регионе
440
15 марта 2019 19:02
Голы: на 14-ой минуте Агаларов (1:0); у самарцев в самой концовке встречи - Саликов (1:1). Спорт в регионе
447
15 марта 2019 11:55
Матч состоится в Каспийске. Спорт в регионе
310
Видео
17 марта 2019 13:09
Малышке уже три месяца. В мире
612
15 марта 2019 12:46
Власти рассматривают произошедшее как теракт. В мире
391
13 марта 2019 12:08
Он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и кинул в них гранатой. Криминал
1335
13 марта 2019 11:39
Спортсмены Самарской области завоевали 3 медали. Спорт в регионе
544
7 марта 2019 11:37Безбилетник залез на ж/д платформу с детской коляской
Был ли в ней ребёнок, неизвестно. Происшествия
809
28 февраля 2019 12:36
Губернатор пожелал фигуристам и тренерам успехов на Универсиаде. Спорт в регионе
870
Фоторепортажи
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
1438
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
1602
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
821
25 февраля 2019 08:30
В течение двух дней горожан радовала насыщенная программа. Культура
844
23 февраля 2019 20:22
Для взрослых и маленьких горожан работали тематические площадки. Социум
1296
23 февраля 2019 17:27
В мероприятии приняли участие первые лица региона и города, ветераны Великой Отечественной войны, Почетные граждане. Социум
1048
Мероприятия