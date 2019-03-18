Баскетбольная «Самара» завершила регулярный чемпионат Суперлиги на втором месте

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«Самара» завершала первый этап чемпионата матчем в Южно-Сахалинске против команды «Восток-65», досрочно обеспечившей себе победу в регулярке.Самарцам удалось удачно начать игру: 26:16 после первой десятиминутки. Однако провал во втором и третьем периодах (суммарные 19:56) предопределил исход всего матча — поражение 70:84.Самыми результативными в составе «Самары» стали Илья Громовс, Владимир Пичкуров и Игорь Смыгин, набравшие по 11 очков.Через неделю в Суперлиге стартует плей-офф. «Самара» в первом раунде сыграет с екатеринбургским «Уралом». Первый и второй матчи серии до трех побед пройдут в Самаре 25 и 27 марта. Третий и, если понадобится, четвертый матчи — в Екатеринбурге 30 марта и 1 апреля. Если соперники затянут серию до пятого матча — он состоится также в Самаре 4 апреля.