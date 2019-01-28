Баскетбольная «Самара» выигрывает второй матч на Урале

4

27 января в матче чемпионата Суперлиги «Самара» в Ревде переиграла местный «Темп-СУМЗ-УГМК».Счет составил 83:69.Благодаря этой победе «Самара» обошла ревдинцев и вышла на второе место в таблице.Следующий матч наша команда проведет на паркете «МТЛ Арены»: 1 февраля она примет питерский «Спартак».