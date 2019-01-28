Баскетбольная «Самара» выигрывает второй матч на Урале
28 января 2019 09:52
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27 января в матче чемпионата Суперлиги «Самара» в Ревде переиграла местный «Темп-СУМЗ-УГМК».
Счет составил 83:69.
Благодаря этой победе «Самара» обошла ревдинцев и вышла на второе место в таблице.
Следующий матч наша команда проведет на паркете «МТЛ Арены»: 1 февраля она примет питерский «Спартак».
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