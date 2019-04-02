Баскетбольная «Самара» в полуфинале Суперлиги!

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Дважды переиграв в Екатеринбурге «Урал» (69:57 и 81:66), «Самара» вышла в полуфинал Суперлиги.На своей площадке самарцы отдали сопернику один из двух матчей, но вот на выезде церемониться с уральцами не стали. Причем игры, состоявшиеся в Екатеринбурге 30 марта и 1 апреля, были похожи по своему сценарию.В итоге «Самара» второй сезон подряд выходит в полуфинал Суперлиги.Соперник самарцев определится в противостоянии «Темп-СУМЗ-УГМК» и «Уралмаша» — здесь со счетом 2:1 пока ведут ревдинцы.