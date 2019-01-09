Баскетбольная «Самара» в первом матче нового года уступила в Ярославле
9 января 2019 09:25
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8 января в первом матче чемпионата Суперлиги после новогодней паузы «Самара» в Ярославле уступила «Буревестнику» — 74:75.
Несмотря на это поражение, «Самара» продолжает идти в лидирующей тройке чемпионата.
Следующие матчи команда проведет на своей площадке: 15 января она примет «Университет-Югру», 18-го — «Урал».
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