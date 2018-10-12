Баскетбольная «Самара» в матче Суперлиги разгромила «Химки-Подмосковье»
12 октября 2018 10:17
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11 октября в очередном матче чемпионата Суперлиги «Самара» на своей площадке уверенно переиграла «Химки-Подмосковье» — 87:53.
По сути, исход матча был решен еще в первой половине, которую самарцы выиграли за явным преимуществом — 52:20.
Итоговый счет — 87:53, убедительная победа «Самары».
Следующие матчи команда проведет на выезде, в Сургуте и Екатеринбурге. В Самаре она теперь сыграет 31 октября, когда примет «Темп-СУМЗ-УГМК».
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