Баскетбольная «Самара» в матче Суперлиги разгромила «Химки-Подмосковье»

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11 октября в очередном матче чемпионата Суперлиги «Самара» на своей площадке уверенно переиграла «Химки-Подмосковье» — 87:53.По сути, исход матча был решен еще в первой половине, которую самарцы выиграли за явным преимуществом — 52:20.Итоговый счет — 87:53, убедительная победа «Самары».Следующие матчи команда проведет на выезде, в Сургуте и Екатеринбурге. В Самаре она теперь сыграет 31 октября, когда примет «Темп-СУМЗ-УГМК».