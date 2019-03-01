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28 февраля в очередном матче чемпионата Суперлиги баскетбольная «Самара» в Ижевске разгромила «Купол-Родники» — 98:78.«Самара» создала себе неплохой задел уже в первом периоде. Хорошая реализация дальних атак (четыре точных трехочковых за четверть) позволила добиться двузначного преимущества — 23:12.Во второй десятиминутке ижевчане приблизились было к нашей команде на дистанцию одного броска (29:26), но новая серия попаданий от самарских снайперов вернула ей задел в 10-12 очков — 47:35 к большому перерыву.Уже в третьем периоде самарцы сняли вопрос о победителе матча. Разошелся Илья Громовс, за несколько минут набравший 12 очков — они стали весомым вкладом в рывок команды, получившей перед заключительной четвертью перевес в 25 очков (73:48).Максимум, чего смогли добиться хозяева — в какой-то момент сократить разницу до 16 очков. Но «Самара», не сбавляя обороты в нападении, контролировала ход матча, спокойно доведя его до победы.98:78 — четвертая подряд победа «Самары». Самыми результативными в ее составе стали Илья Громовс (18 очков) и Владимир Пичкуров (17).Благодаря этой победе самарцы сохранили за собой второе место в турнирной таблице.Следующий матч наша команда проведет 6 марта: в «МТЛ Арене» она примет «Новосибирск».