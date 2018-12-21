Баскетбольная «Самара» уступила «Нижнему Новгороду» в первом матче четвертьфинала Кубка России
21 декабря 2018 10:44
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20 декабря в первом матче четвертьфинала Кубка России баскетболисты «Самары» на своем паркете уступили представляющему Единую лигу ВТБ «Нижнему Новгороду» — 64:86.
Ответный матч команды проведут 28 декабря в Нижнем Новгороде. Победитель противостояния, который сыграет в феврале в «Финале четырех», определится по сумме двух матчей.
Но до встречи в Нижнем «Самара» проведет еще два выездных матча в рамках чемпионата Суперлиги: 23 декабря против ЦСКА-2, 26-го — против «Химок-Подмосковье».
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