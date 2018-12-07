Баскетбольная «Самара» сыграет с командами с Дальнего Востока

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10 и 13 декабря баскетболисты «Самары» на своей площадке проведут очередные матчи чемпионата Суперлиги. В статусе лидера турнира самарцы сыграют с соперниками с Дальнего Востока — командами «Восток-65» (Южно-Сахалинск) и «Спартак-Приморье» (Владивосток).«Восток-65» — дебютант Суперлиги, команда была создана лишь летом нынешнего года. Однако выступают новички на зависть многим старожилам: сейчас «Восток-65» идет на втором месте в таблице, только на одну победу отставая от «Самары». Дополнительную интригу предстоящему матчу наверняка придаст тот факт, что в составе дальневосточников выступают сразу три баскетболиста, которые в прошлом сезоне были на ведущих ролях в «Самаре» — Алексей Голяхов, Артем Яковенко и Агасий Тоноян.Не менее интригующим обещает стать и поединок со «Спартаком-Приморье» — именно владивостокцы весной переиграли нашу команду в драматичном финале Суперлиги. Но новый сезон действующие чемпионы начали не лучшим образом, скатившись в середину таблицы. Хотя в последние пару недель приморцы наладили игру, одержали три победы подряд и сейчас занимают шестое место.«Самара» же имеет в чемпионате пять побед подряд, причем две последние одержаны в рамках традиционно непростого выезда в Новосибирск и Иркутск.Матчи пройдут в «МТЛ Арене». 10 декабря «Самара» сыграет с «Востоком-65», 13-го — со «Спартаком-Приморье». Начало матчей — в 19-00.Вход для болельщиков свободный.