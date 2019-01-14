Баскетбольная «Самара» проведет первые домашние матчи в 2019 году

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15 и 18 января «Самара» проведет первые матчи баскетбольной Суперлиги в наступившем году. Наша команда примет «Университет-Югру» из Сургута и екатеринбургский «Урал».Сургутяне сейчас идут вне зоны плей-офф: всего семь побед и только 12-е место, в трех победах отставания от первой восьмерки. Замыкает восьмерку «Урал», имеющий десять побед.В первом круге «Самара» обыграла обоих соперников: 87:60 в Сургуте и 93:79 в Екатеринбурге. Наша команда занимает второе место в таблице, всего на одну победу отставая от лидирующего «Востока-65» (Южно-Сахалинск). В последнем своем матче самарцы в Ярославле уступили «Буревестнику» (74:75).Матч с «Университетом-Югра» состоится 15 января, с «Уралом» — 18-го. Игры пройдут в «МТЛ Арене», начало — в 19-00. Вход для болельщиков свободный.