Баскетбольная «Самара» проиграла впервые за три месяца
23 марта 2018 09:27
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22 марта в очередном матче чемпионата Суперлиги лидер турнира «Самара» на своей площадке уступила идущему вторым «Спартаку-Приморье» — 69:77. 69:77 — первое за три месяца поражение «Самары» (команда, напомним, выиграла
предыдущие 17 матчей).
Заключительные матчи регулярного чемпионата «Самара» проведет в Санкт-Петербурге: 28 марта она сыграет с «Зенитом-Фарм», 31-го — со «Спартаком».
Дома она теперь сыграет уже в плей-офф: 7 и 9 апреля состоятся первые матчи четвертьфинала. Соперник станет известен чуть позже.
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