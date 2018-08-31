Баскетбольная «Самара» одержала первую победу на предсезонных сборах

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29 и 30 августа «Самара» провела два контрольных матча: в Саратове она сыграла с местным «Автодором», представляющим Единую лигу ВТБ. Первый матч завершился в пользу саратовцев (65:74), второй остался за самарцами (90:80).5 августа «Самара» отправится на сбор в Латвию, где запланировано еще несколько контрольных матчей с командами из Прибалтики и России.