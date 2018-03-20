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Баскетбольная «Самара» обеспечила себе первое место по итогам регулярного чемпионата

20 марта 2018 09:50
98
Баскетбольная «Самара» обеспечила себе первое место по итогам регулярного чемпионата
Следующий свой матч команда проведет в четверг, 22 марта.

19 марта в очередном матче чемпионата Суперлиги «Самара» на своей площадке переиграла иркутский «Иркут» — 76:68.

Эта победа стала для «Самары» 17-й подряд. Благодаря ей за три тура до финиша регулярного чемпионата команда гарантировала себе итоговое первое место в таблице. И
преимущество своей площадки на всех стадиях плей-офф.

Следующий свой матч «Самара» проведет в четверг, 22 марта: в «МТЛ Арене» она примет «Спартак-Приморье». Начало — в 19-00.
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