Баскетбольная «Самара» обеспечила себе первое место по итогам регулярного чемпионата
20 марта 2018 09:50
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19 марта в очередном матче чемпионата Суперлиги «Самара» на своей площадке переиграла иркутский «Иркут» — 76:68.
Эта победа стала для «Самары» 17-й подряд. Благодаря ей за три тура до финиша регулярного чемпионата команда гарантировала себе итоговое первое место в таблице. И
преимущество своей площадки на всех стадиях плей-офф.
Следующий свой матч «Самара» проведет в четверг, 22 марта: в «МТЛ Арене» она примет «Спартак-Приморье». Начало — в 19-00.
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