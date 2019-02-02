Баскетбольная «Самара» на своей площадке уступила «Спартаку»
2 февраля 2019 10:22
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1 февраля в очередном матче российской Суперлиги «Самара» на своей площадке уступила питерскому «Спартаку».
Матч изобиловал сюжетными поворотами. В итоге 72:73 — поражение «Самары». Самыми результативными в ее составе стали Баден Яксен (22 очка) и Антон Глазунов (13 очков).
Алексей Нестеров, форвард «Самары»:
- В концовке мы пропустили в тех атаках, в которых нужно было просто отзащищаться — и победа была бы у нас. Мы вроде бы переломили ход игры, в последней четверти она уже складывалась в нашу сторону. Немного не повезло. Сегодня было много болельщиков — огромное им спасибо, что пришли и поддержали нас. Надеемся, они и дальше будут приходить.
Несмотря на это поражение, «Самара» сохранила за собой второе место в турнирной таблице.
Следующий матч она проведет уже в понедельник, 4 февраля: в «МТЛ Арене» наша команда примет «Зенит-Фарм». Начало — в 19-00.
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