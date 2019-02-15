Баскетбольная «Самара» на своей площадке разгромила ЦСКА-2

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14 февраля в очередном матче чемпионата Суперлиги «Самара» на своей площадке разгромила ЦСКА-2 — 87:61.«Самара» сохраняет за собой второе место в турнирной таблице, за пять туров до завершения регулярного чемпионата обеспечив себе участие в плей-офф.Следующие матчи «Самара» проведет на выезде: 25 февраля она сыграет в Москве с МБА, а 28-го — в Ижевске с «Куполом-Родники».