Баскетбольная «Самара» дома уступила «Университету-Югра»

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Первый домашний матч «Самары» в 2019 году завершился поражением от «Университета-Югра» — 69:72.Александр Полинкевич, тренер «Самары»:- Мы плохо сыграли. Расслабились в третьей-четвертой четверти, когда повели 11 очков. Потом уже наши игроки не смогли себя перенастроить и дали сопернику поверить в себя. Мы показали просто ужасный процент реализации с игры: все атаки были свободны, игра сегодня была без защиты, но нападение не смогло себя проявить.Несмотря на это поражение, «Самара» сохранила место в лидирующей тройке.Следующий матч команда проведет уже в пятницу, 18 января: в «МТЛ Арене» она примет екатеринбургский «Урал» (начало — в 19-00).