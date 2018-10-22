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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Баскетбольная «Самара» добивается очередной победы в Суперлиге

22 октября 2018 10:01
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Баскетбольная «Самара» добивается очередной победы в Суперлиге
Следующий матч команда проведет в Екатеринбурге.

21 октября в очередном матче чемпионата Суперлиги «Самара» в Сургуте добилась крупной победы над «Университетом-Югра» — 87:60.

Следующий матч «Самара» проведет в Екатеринбурге: 24 октября она сыграет с «Уралом».

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