Баскетбольная «Самара» добивается очередной победы в Суперлиге
22 октября 2018 10:01
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21 октября в очередном матче чемпионата Суперлиги «Самара» в Сургуте добилась крупной победы над «Университетом-Югра» — 87:60.
Следующий матч «Самара» проведет в Екатеринбурге: 24 октября она сыграет с «Уралом».
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