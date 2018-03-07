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Новости /  Спорт /  Спорт в регионе  

Баскетболисты «Самары» в Москве добились очередной победы в чемпионате

7 марта 2018 09:15
28
Баскетболисты «Самары» в Москве добились очередной победы в чемпионате
Команда продолжает лидировать в Суперлиге.

6 марта в очередном матче чемпионата Суперлиги «Самара» в Москве переиграла ЦСКА-2. Счет составил 70:69.
«Самара» продолжает лидировать в Суперлиге.
Следующий свой матч команда проведет 12 марта в Рязани.

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