Баскетболисты «Самары» в Москве добились очередной победы в чемпионате
7 марта 2018 09:15
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6 марта в очередном матче чемпионата Суперлиги «Самара» в Москве переиграла ЦСКА-2. Счет составил 70:69.
«Самара» продолжает лидировать в Суперлиге.
Следующий свой матч команда проведет 12 марта в Рязани.
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