Баскетболисты «Самары» начали год с победы над «Рязанью»

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8 января баскетболисты «Самары» провели первый матч чемпионата Суперлиги в наступившем году. И порадовали своих болельщиков победой над «Рязанью» — 83:64.«Самара» вела в счете на протяжении всего матча. Но соперник, сделавший ставку на атаки издали, не отпускал нашу команду дальше, чем на 10 очков. В итоге видимость интриги сохранялась вплоть до последних минут.Следующий свой матч «Самара», которая в чемпионате Суперлиги идет на третьем месте, проведет 18 января: в «МТЛ Арене» она примет «Иркут».