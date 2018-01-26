БК «Самара» провел мастер-класс для юных чапаевских баскетболистов

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25 января представители молодежной команды БК «Самара» провели мастер-класс для юных чапаевских баскетболистов.В четверг на тренировку к воспитанникам Центра развития баскетбола г.о. Чапаевск прибыли тренер областной спортивной школы и молодежной команды БК «Самара» Алексей Солдатенков, игрок молодежки Иван Ребров и Александр Тюрев, также не так давно игравший в системе БК «Самара».Они провели для 12-14-летних мальчишек и девчонок полноценное занятие. Оно включило в себя все необходимые элементы. Во-первых, разминку: Иван Ребров постарался провести ее так, как она обычно проходит в молодежке — с последовательным разогревом каждой мыщцы, объясняя ребятам всю важность правильной подготовки организма к тренировке или игре. Во-вторых, разнообразные упражнения на дриблинг, технику выполнения передачи и обыгрыш 1-в-1, 2-в-1 и 3-в-2.И, наконец, двусторонняя игра, без которой не обходится ни один мастер-класс. В ней встретились «команда Реброва» и «команда Тюрева». Парни поначалу сосредоточились на подыгрыше своим юным партнерам, но постепенно азарт взял свое, и концовка игры к восторгу чапаевцев превратилась в настоящий слэм-данк контест.Завершая занятие, Ребров и Тюрев вручили ребятам сувениры от БК «Самара» и пригласили их на домашние матчи команд клуба.