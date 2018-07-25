Андрей Тихонов: «Нашей команде требуется серьезное усиление»
25 июля 2018 13:32
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«На сборах у нас было определенное направление для работы. Не нужно смотреть на результаты контрольных игр. Игроки находились под нагрузками, к тому же, с нами работала группа футболистов, находящихся на просмотре. Погода была достаточно жаркая, в последний день мы проводили сразу две игры и, возможно, нам где-то не хватило сил. Но то, что мы запланировали на сборах, мы выполнили — команда получила хорошую нагрузку и провела хорошие спарринги.
Цели всегда должны стоять самые высокие, но мы представляем реалии. Готовимся к трудному сезону. Нашей команде требуется серьезное усиление. До первой игры осталась всего неделя, и мы еще ждем усиления. Надеюсь, что мы получим игроков, которые нам нужны.
26 июля мы проведем на „Металлурге“ контрольную игру с „Сызранью-2003“. Команда готова хорошо, но все покажет сезон. Наши болельщики соскучились по футболу, несмотря на то, что в Самаре проходил Чемпионат Мира. Думаю, что на этой эмоциональной волне болельщики придут нас поддержать». (материал "СО ОНЛАЙН" по материалам сайта КС).
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