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Андрей Тихонов: Гол со штрафного нас надломил

25 сентября 2018 09:53
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Андрей Тихонов: Гол со штрафного нас надломил
В матче восьмого тура Российской Премьер-лиги "Крылья Советов" на "Самара Арене", собравшей 17198 зрителей, уступили "Краснодару" – 0:3.

Состоялась пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Андрея Тихонова после матча с "Краснодаром" (0:3) в рамках восьмого тура чемпионата РПЛ, сообщается на сайте самарского ФК.

– У нас перед матчем выпали из состава три игрока. На тренировках травмы получили Бурлак, Денисов и Яковлев. Поэтому на игру был выбран тот состав, который вышел на поле. Мы пожинаем плоды нашей (или не нашей) работы в селекционный период. Когда я говорил, что новички нам нужны сейчас, и их нужно ставить, игроки приходили только, когда начался сезон. Теперь они выпадают группами. Сегодня первый раз играл Рохель, полтора месяца не играл Надсон. Да, сегодня мы терпели, ребята старались. Гол со штрафного нас надломил. Потом мы получили сразу второй гол. Таким образом, мы пропустили два мяча за две минуты.

Полную пресс-конференцию Андрея Тихонова смотрите скоро на "Крылья Советов-ТВ".
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