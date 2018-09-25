Андрей Тихонов: Гол со штрафного нас надломил
25 сентября 2018 09:53
79
Состоялась пресс-конференция главного тренера "Крыльев Советов" Андрея Тихонова после матча с "Краснодаром" (0:3) в рамках восьмого тура чемпионата РПЛ, сообщается на сайте самарского ФК.
– У нас перед матчем выпали из состава три игрока. На тренировках травмы получили Бурлак, Денисов и Яковлев. Поэтому на игру был выбран тот состав, который вышел на поле. Мы пожинаем плоды нашей (или не нашей) работы в селекционный период. Когда я говорил, что новички нам нужны сейчас, и их нужно ставить, игроки приходили только, когда начался сезон. Теперь они выпадают группами. Сегодня первый раз играл Рохель, полтора месяца не играл Надсон. Да, сегодня мы терпели, ребята старались. Гол со штрафного нас надломил. Потом мы получили сразу второй гол. Таким образом, мы пропустили два мяча за две минуты.
Полную пресс-конференцию Андрея Тихонова смотрите скоро на "Крылья Советов-ТВ".
Добавить комментарий
Комментарии
ЧМ-2018
22 августа 2018 21:19
В свою очередь, позитивные изменения почувствовали и жители областной столицы. ЧМ-2018
624
5 августа 2018 14:20
Основными пунктами прибытия болельщиков стали Москва и Санкт-Петербург. ЧМ-2018
529
3 августа 2018 11:19
Пост с изображением самарского граффити появился в Твиттере национальной команды. ЧМ-2018
489
Сочи-2014
14 июля 2014 20:03
Его провел исполнительный комитет МОК. Сочи-2014
7540
7 апреля 2014 16:25
МОК подвел итоги первых в истории страны Олимпийских и Паралимпийских игр. Сочи-2014
8096
17 марта 2014 09:23
На них работали более 8 000 волонтеров. Сочи-2014
7840
Спорт в регионе
25 сентября 2018 09:53
В матче восьмого тура Российской Премьер-лиги "Крылья Советов" на "Самара Арене", собравшей 17198 зрителей, уступили "Краснодару" – 0:3. Спорт в регионе
78
24 сентября 2018 22:40
Матч "Крылья Советов" - "Краснодар" в понедельник 24 сентября посетили 17 тысяч 198 зрителей. Спорт в регионе
259
24 сентября 2018 21:24
Следующий матч команда проведет 1 октября на выезде в Казани против местного "Рубина". Спорт в регионе
300
24 сентября 2018 21:16
В перерыве матча "Крылья Советов" – "Краснодар" болельщики чествовали юношей нашей команды. Спорт в регионе
296
24 сентября 2018 20:19
Спорт в регионе
208
24 сентября 2018 17:30
В соревнованиях принимает участие около 300 военнослужащих в составе 10 сборных команд. Спорт в регионе
202
24 сентября 2018 10:20
На мероприятие съехались руководители школ со всех уголков страны. Спорт в регионе
168
Видео
14 сентября 2018 12:39
По словам местных жителей, в конце августа они видели похожего лося. Социум
547
14 сентября 2018 09:18
Хинштейн намерен подать заявление в комиссию по этике. Социум
15437
9 сентября 2018 10:53
Городу исполняется 432 года. Социум
593
5 сентября 2018 12:02
Животному по кличке Филя очень нравится общаться, поэтому он любит приставать к гостям сафари-парка. В стране
801
27 августа 2018 10:05
Игра Енисей - Крылья Советов в рамках пятого тура РПЛ пройдет 27 августа. Спорт в регионе
833
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
1138
Фоторепортажи
9 сентября 2018 16:23
Сегодня праздник завершится фейерверком. Культура
758
27 августа 2018 11:22
Организаторы надеются, что он порадует горожан и на будущий год. Культура
838
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
1838
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
1291
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
1429
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
1383
Мероприятия