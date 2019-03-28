Александр Самедов: Я не вернусь в "Спартак"!
28 марта 2019 11:46
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Полузащитник "Крыльев Советов" Александр Самедов пригласил Дарью Миронову и Павла Лысенкова в гости в собственное кафе и в рамках программы "Игра в тело" рассказал очень много интересных историй.
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