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Александр Самедов: "Кононов - хороший тренер, а профессии "хороший человек" не бывает"

31 января 2019 10:55
138
Александр Самедов:
Футболист отметил, что переход в "Крылья Советов" прошел комфортно.

Летом он со сборной России добрался до четвертьфинала ЧМ-2018, а зимой оказался не нужен "Спартаку" и перешел в "Крылья Советов". Обозреватель "Спорт-Экспресс" обсудил с 34-летним хавбеком его новый вызов и красно-белое прошлое.

– Первый сбор с "Крыльями" – событие непростое, учитывая то, что вы впервые играете в команде не из Москвы. Что это в бытовом плане означает?

– Ничего особенного. Этот отрезок провожу в Самаре – за эти два с половиной месяца самое главное помочь команде выбраться из непростой турнирной ситуации. Все идет нормально, я очень доволен, все хорошо.

– Вы теперь постоянно не живете с семьей – она в Москве, вы в Самаре.

– Не страшно, мы все решили. Это моя карьера, профессия.

– Каковы перемены в футбольном плане? "Спартак" большая команда, у "Крыльев" иной статус – как это ощущается?

– "Крылья" – российский клуб с богатой историей, переход воспринял нормально, это вызов для меня, мотивация присутствует. Сил тоже достаточно.

– При переходе в "Спартак" вы говорили, что идете помогать в борьбе за титул. В чем мотивация, вызов в "Крыльях"?

– Команда находится на том месте, на котором нам всем видеть ее бы не хотелось (13-я позиция в РПЛ. – Прим. "СЭ"). Прийти и помочь, дать результат – вот это вызов. Это то, чего я хочу. И, конечно, не только исправить ситуацию, но и получить удовольствие.

– После разрыва со "Спартаком" у вас было несколько вариантов. Как быстро вы приняли решение, что идете в Самару?

– Варианты были, да. Но очень важный фактор, что там работают Миодраг Божович и Александр Шикунов. Мы поговорили и решили все за сутки.

– Шикунов сказал, что теперь команду называют "Крылья Самедов". Особая честь?

– Это шутка, не более того. Мне не нужны почести, пришел работать наравне со всеми. Важно было влиться в коллектив, многих ребят я знаю, так что все нормально. Сказать, что переход получился сложным для меня, не могу. Все прошло безболезненно, комфортно.

– Применительно к Самаре вы смотрите только на оставшиеся 14 матчей или уже в следующий сезон?

– Пока только этот – нам надо решить задачу, выбраться из зоны стыков. Для этого нужны победы и, дай бог, у нас они будут. А дальше будем смотреть.

– Уход из "Спартака" оставил ощущение недосказанности. Как все было?

– Расстались с клубом мы абсолютно нормально. "Спартак" в декабре позвонил, сказал, что видит ситуацию вот так, я сказал, что после отпуска вернусь и поговорим. Встретились, поговорили – клуб сказал свои условия расторжения контракта, я свои. "Спартак" полностью удовлетворил мои пожелания, мы разошлись мирно, я благодарен клубу, все хорошо.

– Важный момент – по моей информации, до звонка Сергея Родионова в конце декабря, у вас был разговор с Олегом Кононовым, и вы услышали слова о том, что на вас рассчитывают и в планах продлить контракт, который истекал летом.

– Неправильно с моей стороны говорить об этом, поскольку клуб выполнил все мои требования. Но дело не только в этом. Нет смысла ворошить то, что было. То, что было – то и было. Пусть это останется между нами. Когда подписывали бумаги о расторжении контракта, Олег Кононов приехал в клуб, мы поговорили, расстались по-человечески. Поблагодарили друг друга за совместную работу и разошлись.

– Как бы охарактеризовали Кононова как тренера, как человека?

– Тренер – сложная профессия. Если тренер хочет выжить, он должен быть гибким, тем более, в таком клубе, как "Спартак". Профессии "хороший человек" не бывает. Кононов хороший тренер, с хорошим тренировочным процессом. А о человеческих качествах судить не мне. Свои выводы я сделал, мы посмотрели друг другу в глаза, поблагодарили друг друга. Всегда в команде будут довольные и недовольные, а тренер должен быть гибким. Расстались мы нормально.

– Вам есть, за что благодарить тренера?

– Исключительно за тот непродолжительный период, когда мы работали вместе. Я сказал ему, что тренировочный процесс очень интересный, мне нравилось – это действительно так, сказал ему об этом.

– Вы достаточно самостоятельный и откровенный человек. Анализируя все сказанное, хотел бы задать финальный вопрос по теме – вы можете назвать Олега Георгиевича лжецом?

– Кононов – стратег.

– Помните момент, когда вам позвонил Сергей Родионов с известием о том, что клуб предлагает расторгнуть контракт?

– Я был в отпуске в Таиланде. Мне действительно позвонил Сергей Юрьевич, рассказал о решении, которое принято на совете директоров клуба. Выслушал, сказал ок, предложил обменяться видением ситуации. Договорились встретиться в Москве. Так и получилось. Прошла одна встреча, а на второй мы обо всем договорились.

– Помните свое состояние после звонка Родионова?

– Не могу сказать, что был в шоке. Но был удивлен. Мне не 20, не 25 лет, я опытен, понимаю, как выглядит футбол, тем более российский футбол, знаю его вдоль и поперек. Ок, единственное, что сразу сказал – остается семь месяцев контракта, намерен выполнить его до конца, давайте общаться.

– Вы удовлетворены тем, как вел себя клуб на переговорах?

– Да. Полностью.

– Допускаете мысль, что вся история с вами из-за того, что вы были первым, кто поблагодарил Карреру после его увольнения?

– Даже не хочу строить догадки. Какая разница? Я бы сделал это в любом случае, поблагодарил бы Массимо, потому что действительно хорошо к нему отношусь. Скажу больше – мы с ним переписывались, общались после того, как у меня сложилась эта ситуация. Повторю – сделал бы то же самое при любых раскладах.

– Представим, что вы не сделали тот самый пост о Каррере – могло такое быть, что игроки промолчали?

– Не могу говорить за ребят. Сделал то, что посчитал нужным. Меня никто не просил, не говорил об этом. Как появилось время, написал. Повлияло или нет? Это не мое дело, у каждого своя голова на плечах.

– Понимаете, почему часть футболистов команды сначала пришла на прощальный вечер и сказала добрые слова, а потом начала предъявлять тренеру претензии через прессу? Как к этому относитесь?

– Никак не отношусь, это их отношение к Каррере. О моем отношении к Массимо уже все сказал, поблагодарил его лично, поблагодарил в Инстаграме. У меня было с ним все отлично.

– Каррера – топ-тренер?

– Он хороший тренер, который добился результата. Что значит в принципе – топ-тренер? Ты или даешь результат или нет? Работа тренера такова, что великие специалисты, у которых много трофеев, считались топами, но лишались работы из-за отсутствия результата. Пример – Моуринью. Это жизнь. Ты даешь результат – значит, топ. Не даешь – уже не топ. То же самое и по отношению к футболистам.

– Тема Глушакова и все, что с ней связано – как относитесь к критике болельщиков?

– Никак. Это его жизнь, личная жизнь, мне это неинтересно. Каждый отвечает за это сам.

– Я о футбольной составляющей. Когда болельщики требуют лишить его повязки за то, что капитан слил Карреру.

– Сливали? Не верю в принципе в такое. Есть какие-то личные отношения, они, наверное, были у того же Дениса с Каррерой. О чем они разговаривали, что между ними было, могу только догадываться. Еще раз – в слив не верю. Это бред.

– "Ромашка" существует?

– В шутку – существует. А кто относится к "Ромашке"?

– Ее генсек – Глушаков.

– Я абсолютно нормально общаюсь с Артемом Ребровым, Димой Комбаровым. Это нормальные человеческие отношения.

– Тот самый снимок с футболистами команды в майках со словами поддержки Глушакову – у вас не слишком радостное лицо. Мне кажется, что вам не очень понятно происходящее.

– Все очень просто. Сказали, что надо надеть эту майку. Что я могу еще сказать?

– Тренер сказал?

– Зашли, принесли майки, сказали, что надо надеть.

– Вы приняли участие в работе международного антинаркотического лагеря. Место непростое – какие впечатления?

– Положительные – встретился с людьми, которым предстоит сложный жизненный этап. Понятно, что мне нужно было самому найти какие-то слова, но и мне есть чему поучиться у них.

– Чему?

– Сила воли. Старание победить страшный недуг.

– Был диалог, который вас особенно тронул?

– Вопросы были самые разные. Но это место, где непросто находиться, аура особая – видеть ребят, девушек разных возрастов, которые борются изо всех сил. Я отвечал предельно честно – о карьере, жизненных ситуациях. Разговор с глазу на глаз, мне хотелось помочь своими ответами.

– Бывали когда-либо в месте с более тяжелой аурой?

– Да. Но где, не хочу говорить. Бывают места пожестче.

– Не так давно Ксения Собчак брала интервью у Федора Смолова. Представим, что интервью у Собчак берете вы – что бы спросили?

– Наверное, что-то о политике. Что нас ждет, что ждет страну? Точно не стал бы спрашивать о том, что ждет российский футбол.

– Есть тревога за страну?

– Нет. Но она имеет отношение к политике, и вопрос логичен.

– Смотрели турнир в Катаре?

– К сожалению, ни одного матча не видел, не могу говорить на эту тему.

– Как считаете, кто главный фаворит весеннего отрезка чемпионата?

– Теневой фаворит, как всегда, армейцы. "Спартак" нельзя сбрасывать со счетов. "Краснодар" – я бы говорил, что это вариант "или сейчас, или никогда". "Зенит" на первом месте, но что-то мне подсказывает – питерцам будет тяжело.
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