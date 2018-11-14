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Александр Шикунов: "Почти все тренеры РПЛ - за введение ВАР"

14 ноября 2018 10:53
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Александр Шикунов:
Главные тренеры и руководители клубов премьер-лиги впервые в истории встретились с руководством лиги.

Директор по развитию "Крыльев Советов" Александр Шикунов подчеркнул, что представители клубов РПЛ высказались за введение системы видеоассистента рефери (ВАР). В понедельник главные тренеры и руководители клубов премьер-лиги впервые в истории встретились с руководством лиги и высказали свои замечания и предложения, которые будут учтены РПЛ.

- Вопрос по ВАР был поднят потому, чтобы услышать мнение тренеров, для этого их собрали. Практически все тренеры за введение, а как это все будет происходить, это второй вопрос, этим заниматься будет РФС, - цитирует ТАСС Шикунова. - Нам предоставили схему, как она будет устанавливаться, кто ее будет оплачивать. Наш стадион для этого готов, теперь ее надо только купить и установить, но это уже не наши вопросы, а РФС.


Фото pixabay.com

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